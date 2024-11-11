«Пришло время напомнить СМИ об уважении и профессионализме». Теннисного комментатора отстранили за шутку о внешности Крейчиковой

«Как теннисистка, которая посвятила себя этому виду, я была разочарована видеть такой непрофессиональный комментарий. Это не первый раз, когда что-то подобное происходит в спортивном мире. Я часто предпочитала молчать, но считаю, что пришло время напомнить спортивным СМИ об уважении и профессионализме. Эти моменты отвлекают от истинной сути тенниса и самоотверженности, которую все атлеты показывают на корте. Я очень люблю наш вид спорта и хочу, чтобы он отражал нашу преданность соревнованиям на этом высоком уровне», — написала чешка.