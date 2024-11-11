Впереди у Медведева — матч с де Минором. Время брать реванш за поражение на «Ролан Гаррос»

«Мозоль никак не повлияла. Почувствовал, что она начала болеть. Когда она болит, значит, может открыться, а вот это уже плохо. На “Ролан Гаррос” доволен подачей. Мне кажется, я хорошо подавал, принимал. Если бы на харде так подавал, матч с Алексом был бы другой.