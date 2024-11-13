Энди Роддик — Арине Соболенко: в этом году я на тебя разозлился

Роддик: В этом году я на тебя разозлился. Для Уимблдона я делал превью-шоу. Тогда для меня было довольно очевидно, кто победит на турнире, и потом, чёрт возьми, ты снялась через шесть часов после того, как я сделал свою ставку. Я предсказал, что ты и Джесс Пегула выйдете в финал. Потом, когда настало время US Open, я поленился и выбрал двух теннисисток, которые подвели меня на Уимблдоне. На этот раз всё действительно сработало.