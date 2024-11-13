Медведев проиграл Синнеру три матча подряд. От встречи в Турине зависит их выход из группы

«На Уимблдоне хороший был матч. Надо играть в свой лучший теннис, хоть это и не даёт гарантии. На Уимблдоне вышел с установкой, что каждую встречу с Синнером должен проводить так, чтобы заново доказывать и себе, и ему, что я могу, что ему всегда со мной будет тяжело. В последних двух матчах не смог это доказать — в Шанхае болело плечо, в Саудовской Аравии меня вынесли с корта (смеётся). Новая возможность, постараюсь доказать, что смогу», — передаёт слова Медведева из Турина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.