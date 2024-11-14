Ни один теннисист не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 по итогам двух туров

Ни один теннисист из восьми участников Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине, не вышел в полуфинал соревнований по итогам двух туров группового этапа. Кроме того, все игроки до сих пор сохраняют математические шансы попасть в плей-офф турнира.