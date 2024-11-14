Ни один теннисист не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 по итогам двух туров

В группе Илие Настасе две победы одержал итальянец Янник Синнер, по одной — у американца Тейлора Фрица и россиянина Даниила Медведева. Австралиец Алекс де Минор потерпел два поражения подряд.
Аналогичная ситуация и в группе Джона Ньюкомба. Дважды побеждал немец Александр Зверев, по одной победе у норвежца Каспера Рууда и испанца Карлоса Алькараса. Россиянин Андрей Рублёв не выиграл ни одного матча.
Стоит отметить, что все восемь матчей на Итоговом турнире — 2024 в одиночном разряде завершились в двух сетах. Было сыграно всего два тай-брейка.