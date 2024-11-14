Мирра Андреева показала собаку и главные моменты этого года: фото

Напомним, в этом году Мирра провела невероятный сезон, дойдя до 4-го раунда на Открытом чемпионате Австралии, 2-го на Открытом чемпионате США и до полуфинала на Открытом чемпионате Франции. Помимо этого Андреева выиграла серебро в паре с Дианой Шнайдер на Олимпийских играх в Париже, побила рекорд WTA, одержав семь побед на турнирах WTA 1000 в возрасте до 17 лет, и ворвалась в топ-20 мирового рейтинга.