Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.
В матче заключительного тура группового этапа Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 3:6, 4:6. Россиянин мог выйти в плей-офф только в случае победы в двух сетах. Синнер обеспечил себе выход в полуфинал до начала встречи с Медведевым, вторым полуфиналистом стал американец Тейлор Фритц.
Медведеву 28 лет, он занимает 4-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня. Итальянец выиграл 17 турниров под эгидой организации. В 2024 году теннисист одержал победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США. В 2023 году Синнер в составе сборной Италии стал обладателем Кубка Дэвиса.
В турнире также принимает участие российский теннисист Андрей Рублев, который выступает в другой группе. Он проиграл два стартовых матчах. Для выхода в полуфинал Рублеву необходимо в двух сетах обыграть норвежца Каспера Рууда и рассчитывать на победу представителя Германии Александра Зверева над испанцем Карлосом Алькарасом в двух партиях.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года, турнир проходит с 10 по 17 ноября в Турине. Соревнования проходят на покрытии «хард», призовой фонд турнира составляет более $15 млн. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году, из россиян турнир также выигрывал Николай Давыденко (2009).