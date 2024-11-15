Главный скандалист мирового тенниса возвращается. Кирьос сыграет на турнире в Брисбене

«Чувствую себя бодрым и здоровым. С нетерпением жду своего возвращения в теннис после перерыва. Я прошел долгий путь восстановления, прежде чем стал тем, кем являюсь сегодня. Я ставил перед собой цель сыграть зимой в Австралии. Рад, что смогу выступить в Брисбене. Это один из моих любимых турниров. У меня остались потрясающие воспоминания. Я выиграл его в 2018 году», — цитирует теннисиста Reuters.