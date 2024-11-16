Зверев высказался о неудобных игроках, упомянув Медведева, Синнера, Алькараса и Фрица

Для него, думаю, одни из самых удобных соперников — это Даниил Медведев и Тейлор Фриц. Для меня же всё с точностью до наоборот. Ему очень не нравится играть с такими крупными игроками, как Янник Синнер. Он великий игрок, наверняка № 1 в мире, но я всё равно получаю удовольствие от игры с ним.