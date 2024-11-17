Синнер — самый молодой игрок, вышедший в финал AO, US Open и Итогового турнира в один год

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер с тех пор, как в 1988 году Открытый чемпионат Австралии перешёл на хард, стал самым молодым игроком, который вышел в финал Australian Open, US Open и Итогового турнира ATP в одном сезоне.