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Теннисистки сборной Словакии вышли в ½ финала Кубка Билли Джин Кинг

Словацкие теннисистки обыграли австралиек в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Теннисистки сборной Словакии обыграли команду Австралии и стали полуфиналистками Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в испанской Малаге.

Противостояние завершилось со счетом 2−0. В первом матче Виктория Грунчакова обыграла Кимберли Биррелл со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. Во второй встрече Ребекка Шрамкова нанесла поражение Айле Томлянович — 6:1, 6:2.

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг словачки сыграют с победительницами матча между командами Великобритании и Канады, который состоится позднее в воскресенье.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисистки из этих стран отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.