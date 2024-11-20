Веснину внесли в список завершивших карьеру теннисисток

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) на своем официальном сайте внес олимпийскую чемпионку 2016 года Елену Веснину в список завершивших карьеру теннисистов.
Как следует из данных ведомства, 38-летняя Веснина завершила карьеру 4 ноября.
Теннисистка приостановила карьеру в 2018 году в связи с беременностью, вернулась на корт в 2021-м, но после Олимпиады в Токио больше не играла. В мае 2023 года Веснина родила вторую дочь, а в конце декабря она заявила, что вернется в профессиональный теннис.
Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Игр в Токио в миксте с Асланом Карацевым. В заключительном матче в карьере Веснина в паре с Екатериной Александровой уступила чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой в первом раунде Олимпиады-2024.