Веснину внесли в список завершивших карьеру теннисисток

Теннисистка приостановила карьеру в 2018 году в связи с беременностью, вернулась на корт в 2021-м, но после Олимпиады в Токио больше не играла. В мае 2023 года Веснина родила вторую дочь, а в конце декабря она заявила, что вернется в профессиональный теннис.