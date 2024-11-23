Определился первый финалист Кубка Дэвиса

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисисты из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF.