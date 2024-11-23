Определился первый финалист Кубка Дэвиса

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Теннисисты сборной Нидерландов победили команду Германии и стали первыми финалистами Кубка Дэвиса — 2024, финальная часть которого проходит в испанской Малаге.
Полуфинальное противостояние между сборными Нидерландов и Германии завершилось с общим счетом 2−0 в пользу голландцев.
В первой одиночной встрече Ботик ван де Зандсхюлп переиграл Даниэля Альтмайера со счетом 6:4, 6:7 (12:14), 6:3. Во втором матче Таллон Грикспур также в трех сетах одолел Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4.
В финале турнира сборная Нидерландов встретится с победителем матча между командами Италии и Австралии.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, теннисисты из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF.