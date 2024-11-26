Елена Веснина: Синнер с итальянского переводится «грешник», но он играет как полубог

«Наши ребята пытаются каким-то образом им противостоять. Но скорость прогресса Синнера и Алькараса заметно обгоняет всех. Их можно смело сравнивать и с Новаком Джоковичем, и с Роджером Федерером, и с Рафаэлем Надалем. После проигрыша в финале Australian Open у Дани случился небольшой психологический спад. Он был очень близок к победе, а самое обидное поражение — в финале турнира “Большого шлема”. Всё равно Даня провёл хороший сезон. Он с запасом отобрался на Итоговый турнир. Это человек из топ-5 мира, потому что Даниил стабильно доходит до финальных стадий турниров “Большого шлема”. Он играет в финалах “Мастерсов”. Да, он проиграл Синнеру, где-то не хватило с Алькарасом.



Травмы тоже сыграли свою роль. А ты не обыграешь этих парней, если не готов на 100%. Алькарас и Синнер — те ребята, которые сейчас задают тон и темп. Фамилия Синнер с итальянского переводится “грешник”, но Янник играет как полубог (смеётся). Даня и Андрей по-прежнему стоят в топ-10 и являются лучшими теннисистами в мире. За них хочется болеть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.