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Елена Веснина рассказала, что нужно Диане Шнайдер, чтобы стать топовой теннисисткой

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, что потребуется Диане Шнайдер для успеха в следующем сезоне.

«Диана совершила скачок как в рейтинге, так и в своей игре. Она может гордиться этим сезоном. Чтобы в следующем сезоне улучшить своё место в рейтинге, Диане надо начать играть успешно на обязательных турнирах — на “Мастерсах” и турнирах “Большого шлема”. Она проявила себя на небольших турнирах самым лучшим образом.

Чтобы совершить скачок в карьере и стать топовым игроком, важно научиться побеждать топовых теннисисток на крупных турнирах. У неё всегда самые высокие ожидания от себя, она максималистка и требовательная как к себе, так и к людям вокруг себя. Ей нужно защищать много очков. Хочу ей пожелать, чтобы она сильно на себя не давила. У неё есть хороший задел. Важно прогрессировать и работать над своей игрой, а также чтобы не было травм«, — сказала Веснина в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.