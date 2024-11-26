Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Веснина: Мирра Андреева больше всех удивляет, она прогрессирует невероятными темпами

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, что её больше всех удивляет стремительный прогресс 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Она больше всех меня удивляет в приятном смысле. Она прогрессирует невероятными темпами, несмотря на то что Мирра очень юная. У неё всё впереди. У Мирры уже есть олимпийская медаль и победы над очень сильными теннисистками. В рейтинге она совершила заметный скачок, хотя только в прошлом году мы о ней узнали», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.