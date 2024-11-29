Олимпийская чемпионка теннисистка Веснина провела последний матч в карьере

Веснина, объявившая о завершении профессиональной карьеры, играла в паре с 68-летним французским теннисистом Мансуром Бахрами. Соперниками выступали Анастасия Мыскина и Николай Давыденко. Победу одержала команда Мыскиной и Давыденко — 6:2, 3:3. По регламенту каждый сет длился 20 минут.
«Неслучайно я выбрала Санкт-Петербург как место проведения прощального матча, я всегда любила этот город. Настала непростая пора вешать ракетку на гвоздь, но впереди ждет новый, интересный этап в жизни. Я благодарна теннису — я видела мир, встретила множество замечательных людей, этого бы не было, если бы мама не привела меня на корт в 1993 году. Я безумно благодарна родителям, мы вместе прошли этот путь», — сказала Веснина после матча.
Весниной 38 лет, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде, а также Открытого чемпионата Австралии (2016) в миксте. На ее счету 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, 3 — в одиночном. Веснина в составе сборной России в 2007 и 2008 годах выиграла Кубок Федерации (ныне — Кубок Билли Джин Кинг).