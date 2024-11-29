Олимпийская чемпионка теннисистка Веснина провела последний матч в карьере

«Неслучайно я выбрала Санкт-Петербург как место проведения прощального матча, я всегда любила этот город. Настала непростая пора вешать ракетку на гвоздь, но впереди ждет новый, интересный этап в жизни. Я благодарна теннису — я видела мир, встретила множество замечательных людей, этого бы не было, если бы мама не привела меня на корт в 1993 году. Я безумно благодарна родителям, мы вместе прошли этот путь», — сказала Веснина после матча.