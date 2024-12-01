«Совершенно аморально». Мать Циципаса — об игре сына в матче с Андреем Рублёвым в 2022-м

«Очень обидное поражение было от Андрея Рублёва на Итоговом в 2022 году. Я не знаю, что он ждал, может, он решил, что Рублёв сейчас будет двойные только подавать.



После первого сета он выключился, это было видно. Что Стёпа сказал после матча? Он оправдывался. А мне тогда хватило хорошей наглости, я ему сказала: “Стёпа, то, что ты сделал, было совершенно аморально”. Оправдываться ему уже было невозможно после таких слов.



Потому что в спорте есть определённые правила, в том числе морали. Если ты вышел на корт и у тебя физически всё в порядке, ты должен бороться. Красота спорта именно в этом, в борьбе. А потом уже — как результат — победа, прекрасное чувство. Поражение тоже, кстати, не менее прекрасное чувство, если это было сделано в борьбе», — сказала Сальникова на YouTube-канале Mr.Tennis | Dychkovsky.