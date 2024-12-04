Арина Соболенко вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2024 года, белоруска Арина Соболенко заняла пятое место. Ежегодный рейтинг опубликовал портал Sportico.
26-летняя Соболенко завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA, выиграла Australian Open и US Open. За год она заработала $17,7 млн, из которых $9,7 млн — призовые.
20-летняя Гауфф в прошедшем сезоне выиграла Итоговый турнир WTA, дошла до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также победила на «Ролан Гаррос» в парном разряде.
Sportico подсчитал, что Гауфф заработала в прошедшем году $30,4 млн. Из них $9,4 млн составляют зарплата/призовые, $21 млн — различные спонсорские контракты.
Гауфф занимает первое место в рейтинге второй год подряд. Она всего лишь третья спортсменка, заработавшая более $30 млн за год, после Наоми Осаки и Серены Уильямс.
В целом в топ-15 вошли представительницы пяти видов спорта, из которых девять теннисисток. Они заработали около $221 млн, что на 27% больше, чем в прошлом году. 11 спортсменок заработали не менее $10 млн, по сравнению с шестью в 2023-м.
В топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок также вошли: Эйлин Гу (Китай, фристайл, $22,1 млн), Ига Свёнтек (Польша, теннис, $21,4 млн) и Чжэн Циньвэнь (Китай, теннис, $20,6 млн).