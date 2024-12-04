Арина Соболенко вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

В целом в топ-15 вошли представительницы пяти видов спорта, из которых девять теннисисток. Они заработали около $221 млн, что на 27% больше, чем в прошлом году. 11 спортсменок заработали не менее $10 млн, по сравнению с шестью в 2023-м.