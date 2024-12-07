Тарпищев сообщил, что теннисистка Кудерметова не сыграла на Олимпиаде из-за невыдачи визы

КАЗАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не выступила на Олимпиаде в Париже из-за отказа в выдаче визы. Об этом после отчетно-выборной конференции Федерации тенниса России (ФТР) сообщил президент организации Шамиль Тарпищев.
В женском одиночном разряде на Олимпиаде 2024 года выступали российские теннисистки Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. В парном разряде играли Александрова и Елена Веснина, а также Андреева и Шнайдер, которые стали серебряными призерами турнира.
«Она должна была выступать на Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет разрешил ей. Визу не дала Франция», — сказал Тарпищев.
Кудерметовой 27 лет, она занимает 76-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.