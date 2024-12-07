Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские теннисисты стали победителями парного разряда турнира в Египте

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян стали победителями парного разряда турнира ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе с призовым фондом $15 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в решающем матче белорусский тандем уверенно переиграл в двух партиях итальянско-российский дуэт Александр Бинда / Евгений Филиппов — 6:1, 6:2.

На пути к финальной встрече Остапенков и Арутюнян поочередно победили украинско-британскую пару Вадим Урсу / Джо Купер — 6:3, 6:0, российско-канадский тандем Илья Симакин / Келси Стивенсон — 7:5, 6:2 и чешский дуэт Даниэль Блазка / Марек Генгел — 6:1, 7:6 (7:3).

Завтра в решающем поединке одиночного разряда Марек Шенгел встретится с Ильей Симакиным.