Белорусские теннисисты стали победителями парного разряда турнира в Египте

Сегодня в решающем матче белорусский тандем уверенно переиграл в двух партиях итальянско-российский дуэт Александр Бинда / Евгений Филиппов — 6:1, 6:2.



На пути к финальной встрече Остапенков и Арутюнян поочередно победили украинско-британскую пару Вадим Урсу / Джо Купер — 6:3, 6:0, российско-канадский тандем Илья Симакин / Келси Стивенсон — 7:5, 6:2 и чешский дуэт Даниэль Блазка / Марек Генгел — 6:1, 7:6 (7:3).



Завтра в решающем поединке одиночного разряда Марек Шенгел встретится с Ильей Симакиным.