Кафельников ответил, как относится к переизбранию Тарпищева на пост президента ФТР

«Я максимально положительно отношусь к его переизбранию. Просто нет другого человека, кто бы мог справляться с этой должностью лучше, чем Шамиль Анвярович. Он абсолютно безальтернативен», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».