Казахстанский миллиардер дал совет Елене Рыбакиной перед стартом нового сезона

«Как вы знаете, Елена начала работать с новым тренером. Я верю, что это придаст новый импульс её развитию, особенно если учитывать огромный опыт и выдающуюся репутацию Горана Иванишевича в мире тенниса. Я бы посоветовал Елене сосредоточиться на своём восстановлении и возвращении на корт, что она уже делает. У неё были трудные времена, но я надеюсь, что худшее осталось позади. Елена — психологически очень сильный человек. Я уверен, что всё встанет на свои места. Оптимистично смотрю на перспективы Елены в 2025 году», — приводит слова Утемуратова Tennis World USA.