«Она будет главной соперницей Швёнтек». Рыбакина вовсю работает с экс-тренером Джоковича

«Для меня Рыбакина является лучшей и любимой тенниской в мире. Я очень симпатизирую Елене, потому что наши стили игры схожи. Она играет бескомпромиссно. Рыбакина не только классно бьёт с задней линии и подаёт, но ещё и качественно играет у сетки. Я думаю, что именно благодаря данным качествам можно выиграть турниры “Большого шлема”. Ига Швёнтек мне очень нравится своей манерой передвижения. Я давно не видела игру Арины Соболенко. Она невероятно усердно тренируется и с годами только прогрессирует. Арина полностью заслуживает своего места на вершине мирового рейтинга. Но если бы мне пришлось выбрать только одну из эти трёх спортсменок, то это была бы Рыбакина», — сказала Гёргес в интервью Tennis Magazine.