Россиянин Дерепаско выиграл престижный юниорский турнир Orange Bowl. Этот трофей брали многие легенды тенниса

Дерепаско давно заметен своими результатами. Выступая в категории до 14 лет, он выиграл несколько серьезных международных турниров и становился стипендиатом Фонда Ельцина. Родители у Тимофея — теннисисты, благодаря которым он и начал свой спортивный путь. «С малых лет везде ездил с папой по турнирам, он тренировал сборную, сильных ребят, а я везде с ракеткой ездил, и как-то уже само собой вышло, что начал тренироваться, — рассказывал он в интервью Федерации тенниса России. — Когда был маленький, не всегда тренировался с папой, только когда уже мне исполнилось 12 или 13 лет. Поначалу, может, были какие-то разногласия, но сейчас уже все хорошо, я его слушаю, и мне нравится с ним тренироваться».