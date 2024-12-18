Потапова — о знакомствах с мужчинами: написывают, мама не горюй! Вживую — глаза в пол

— Знакомятся, честно. Но сейчас, опять же, сейчас все настолько проще. Сейчас есть социальные сети, вот это всё, [могут] написать в директ. Но на самом деле я это не приветствую и не знакомлюсь через социальные сети, вот, причём кто бы это ни был. Не то, что это слишком просто, просто я всё-таки за более такое общение либо через знакомых, либо…