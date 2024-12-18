Медведев снялся, но в деле Рублев и Мирра. Что ждать от выставочного турнира в Абу-Даби

В Абу-Даби состоится третий розыгрыш World Tennis League. Матчи пройдут с 19 по 22 декабря. В этом году состав не такой звездный, как в прошлом. От участия отказались сразу четыре топ-игрока, включая нашего Даниила Медведева. Учитывая, что сейчас у всех теннисистов отпуск, найти адекватные замены не получилось. Поэтому приглашения получили 98-я ракетка мира Сумит Нагал и 78-й номер рейтинга экс-россиянин Александр Шевченко. Однако даже при таком раскладе интриг хватает. Андрей Рублев и Мирра Андреева на этот раз в разных командах, а давно не игравшие Ник Кирьос и Симона Халеп готовы зажигать не только на корте.