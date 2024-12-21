Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один

Затем настал черёд мужчин: Кирьос и Рууд играли против Томпсона и Нагала. Австралиец и норвежец действовали не только эффектно (особенно, конечно, Ник), но и эффективно. В первой половине партии стороны трижды подряд делали брейки, причём два из них записали себе Кирьос и Рууд. Во второй половине сета даже брейк-пойнтов не было, не то что брейков, и в 10-м гейме Ник и Каспер оформили победу — 6:4 за 36 минут. «Кайтс» сократили отставание от «Хоукс»: 11:16.