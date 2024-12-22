По стопам Синнера и Алькараса: молодёжный Итоговый турнир ATP выиграл 18-летний бразилец

В детстве Фонсека занимался не только теннисом, но и футболом, а также уделял время джиу-джитсу и дзюдо. Кристиано Фонсека, отец теннисиста, довольно быстро понял, что у сына огромный потенциал. «Когда ему было два года, мы думали: этот мальчик не такой, как все. Помню, как приехал мой учитель йоги, стал играть с Жоао в мяч и сказал мне: “Этот мальчик другой. Рефлексы у него другие, а координация лучше, чем у обычного человека”. Уже в его раннем возрасте мы поняли, что он не такой, как все», — сказал Фонсека-старший.