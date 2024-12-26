Мама Рублёва призналась, что сильно переживает за Андрея даже на выставочных турнирах

— Нет, нет, это не так совсем. Здесь можно кайфануть? Нет, всё равно волновалась. Я тоже сама себе удивилась. Я каким-то образом вошла в эту игру и стала нервничать как обыкновенный мальчик. Потом думаю: «Господи, что ты делаешь?» Потом такая: «Дай бог, чтобы этот мячик выиграл», а затем: «Очнись, что ты делаешь?» Это всё так легко, они хихикают, но материнское сердце [устроено] таким образом, покой ему не дают выступления детей, любые их результаты. С какого бы момента вы бы не начали болеть за своего ребёнка, даже с самого раннего, вы будете также болеть [всегда], — сказала Марьенко для BB Tennis.