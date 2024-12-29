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Арина Соболенко рассказала, что может обмануть тренера, чтобы пойти на шоппинг

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, на что может пойти, чтобы пропустить тренировку.

Источник: Getty Images

«Я стараюсь держать себя в форме, ем полезную еду, а тем временем члены моей команды становятся всё больше и больше — это очень раздражает. Однажды я притворилась, что очень устала, но на самом деле я не была такой уж уставшей… просто чтобы пропустить вторую тренировку и пойти на шоппинг», — сказала Соболенко пресс-службе турнира в Брисбене.

Белорусская теннисистка несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул Australian Open. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.