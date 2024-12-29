Арина Соболенко рассказала, что может обмануть тренера, чтобы пойти на шоппинг

«Я стараюсь держать себя в форме, ем полезную еду, а тем временем члены моей команды становятся всё больше и больше — это очень раздражает. Однажды я притворилась, что очень устала, но на самом деле я не была такой уж уставшей… просто чтобы пропустить вторую тренировку и пойти на шоппинг», — сказала Соболенко пресс-службе турнира в Брисбене.