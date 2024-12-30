Арина Соболенко сделала выбор между сексом и общением в социальных сетях

— Охренеть… Так, надо никого не обидеть. Что для меня важнее? Дайте подумать: любимые фанаты или мой парень? Ладно, фанаты поймут, не осудят, подождут. Пусть поскучают, это тоже важно. Так что лучше без соцсетей, — сказала Соболенко в эфире YouTube-канала BB Tennis.