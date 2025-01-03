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Елена Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с тренером Вуковым

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с её бывшим тренером, хорватским наставником Стефано Вуковым.

Источник: Getty Images

«Поскольку Вукову фактически запретили тренировать, он не сможет выходить на тренировочные корты или находиться в боксе Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии по теннису — 2025 или на любом другом турнире.

Люди, которые напрямую общались с Рыбакиной, финалисткой 2023 года в Мельбурне, говорят: неясно, что она будет делать, если Вукову не разрешат тренировать её. Варианты включают в себя всё: от покупки билетов, чтобы он мог смотреть матчи на стадионе, до бойкота турнира и соревнований WTA», — сообщается в исследовательском материале авторитетного издания The Athletic.