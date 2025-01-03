Азаренко — о проблемах с коленом: моё тело отреагировало не так хорошо, как я надеялась

«Я так рада вернуться на корт после перерыва в теннисе. Мне было очень приятно снова оказаться перед публикой, я искренне оценила её энергию и поддержку. Сравнивая этот опыт с моим последним событием в сентябре, почувствовала совсем другую и гораздо более позитивную энергию, за что очень благодарна.



Но впереди ещё много работы. Моё тело вчера отреагировало не так хорошо, как я надеялась, но, к счастью, пока никаких плохих новостей нет. Приму это как шаг вперёд и сосредоточусь на подготовке к тому, что будет дальше. Спасибо всем за невероятную поддержку и огромное спасибо замечательным людям в Брисбене за организацию такого фантастического мероприятия», — написала Азаренко в социальных сетях.