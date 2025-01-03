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Азаренко — о проблемах с коленом: моё тело отреагировало не так хорошо, как я надеялась

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко в социальных сетях высказалась о возвращении на соревнования после проблем с коленом.

Источник: Getty Images

«Я так рада вернуться на корт после перерыва в теннисе. Мне было очень приятно снова оказаться перед публикой, я искренне оценила её энергию и поддержку. Сравнивая этот опыт с моим последним событием в сентябре, почувствовала совсем другую и гораздо более позитивную энергию, за что очень благодарна.

Но впереди ещё много работы. Моё тело вчера отреагировало не так хорошо, как я надеялась, но, к счастью, пока никаких плохих новостей нет. Приму это как шаг вперёд и сосредоточусь на подготовке к тому, что будет дальше. Спасибо всем за невероятную поддержку и огромное спасибо замечательным людям в Брисбене за организацию такого фантастического мероприятия», — написала Азаренко в социальных сетях.

Напомним, Виктория Азаренко в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) уступила 44-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 4:6.