«За ней будущее тенниса». Арина Соболенко — о Мирре Андреевой после матча в Брисбене

«Я дам ей свой совет, когда завершу карьеру. Сейчас я просто позволю ей заниматься своим делом. Она поступает правильно. Вокруг неё отличная команда, семья, замечательный тренер. Не могу порекомендовать ей никого лучше, чем Кончита Мартинес. Она на правильном пути, и за ней определённо будущее тенниса. Она будет там очень скоро», — сказала Соболенко на после матчевой пресс-конференции.