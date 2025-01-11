Суперкомпьютер рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в каждую стадию AO-2025

На то, что Медведев пробьётся в четвертьфинал, программа даёт шансы 24,01%. Выход россиянина в полуфинал оценён вероятностью в 14,33%. Шансы Даниила на финал AO-2025 по суперкомпьютеру составляют 6,92%, на победу в турнире — 3,95%.