Теннисистка Шнайдер считает Москву лучшим городом в мире

МОСКВА, 11 января /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва является лучшим городом на земле, самым удобным и комфортным. Такое мнение ТАСС высказала российская теннисистка Диана Шнайдер.
«Поездив много по миру, я поняла, что Москва мой любимый город. Приятнее всего быть здесь, со своими людьми. Все комфортно, удобно, знакомо, — сказала Шнайдер. — А любимое место в Москве — мой дом».
Шнайдер 20 лет, она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.