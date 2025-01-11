Теннисистка Шнайдер считает Москву лучшим городом в мире

Шнайдер 20 лет, она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.