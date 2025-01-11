Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистка Шнайдер считает Москву лучшим городом в мире

По словам спортсменки, в этом городе ей наиболее комфортно.

Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

МОСКВА, 11 января /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва является лучшим городом на земле, самым удобным и комфортным. Такое мнение ТАСС высказала российская теннисистка Диана Шнайдер.

«Поездив много по миру, я поняла, что Москва мой любимый город. Приятнее всего быть здесь, со своими людьми. Все комфортно, удобно, знакомо, — сказала Шнайдер. — А любимое место в Москве — мой дом».

Шнайдер 20 лет, она занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.