Даниил Медведев: я играю хуже, когда выхожу на корт в 11 утра

«Я больше вечерний человек. Мне не нравится рано вставать. Я много делаю для тренировок, потому что это не делает ваш день короче, но, если ваша тренировка в 12:00, вы знаете, что ваш день будет до восьми вечера. Когда это теннисный матч, это другая история. Я на самом деле играю хуже, когда выхожу на корт в 11:00 по местному времени. Это снова то, о чём я тоже думал в этом году, постараюсь это изменить, но я определённо чувствую себя лучше, когда играю вечером», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.