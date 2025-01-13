Азаренко проиграла в первом круге Australian Open

Сегодня в матче первого раунда белоруска, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, уступила итальянской теннисистке Лючии Бронцетти, у которой 78-я позиция, — 2:6, 6:7 (2:7). Поединок длился 2 часа 6 минут. В 1/32 финала итальянка встретится с победительницей матча между хорваткой Петрой Мартич (132-й номер рейтинга WTA) и румынкой Жаклин Кристиан (85).