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Азаренко проиграла в первом круге Australian Open

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в 1/64 финала открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

Сегодня в матче первого раунда белоруска, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, уступила итальянской теннисистке Лючии Бронцетти, у которой 78-я позиция, — 2:6, 6:7 (2:7). Поединок длился 2 часа 6 минут. В 1/32 финала итальянка встретится с победительницей матча между хорваткой Петрой Мартич (132-й номер рейтинга WTA) и румынкой Жаклин Кристиан (85).

Действующая чемпионка Australian Open первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко победила в 1/64 финала американку Слоан Ственс (84) и сыграет во втором круге с испанкой Джессикой Бузас Манейро (52).