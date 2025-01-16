Пера о допинг-деле Синнера: «История с кремом мне не кажется убедительной»

"Мы все боимся загрязнений. В прошлом году в Китае нам сказали не есть мясо, а потом я заказала его в официальной гостинице за два дня до турнира — потому что забыла, что нам говорили. И к тому же это была официальная гостиница. После этого я тряслась: а вдруг там что-то было?