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Радукану впервые вышла в третий круг Australian Open

Она обыграла Аманду Анисимову — 6:3, 7:5. Во втором сете она отыграла двойной брейк.

Источник: Спортс"

Британка впервые прошла два круга на Australian Open. В целом на «Больших шлемах» она делала это трижды: дважды останавливалась в четвертом раунде «Уимблдона» и выиграла US Open-2021.

Дальше Радукану встретится с Игой Швентек.