Чесноков считает, что Даниил Медведев может не дойти до решающих матчей на Australian Open

«Пока Медведев очень тяжело играет, он плохо двигался, не очень хорошо подавал. В первом круге ему повезло с соперником, но при этом он выиграл с огромным трудом. Трудно сказать, с чем связана такая невнятная игра. Если он ничего не поменяет, он быстро вылетит и не дойдет до решающих матчей. Вряд ли это случится в матче против Тьена, но это вполне может произойти в следующем круге, если Медведев не прибавит», — сказал Чесноков.