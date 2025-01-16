Чесноков считает, что Даниил Медведев может не дойти до решающих матчей на Australian Open

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев может не дойти до решающих стадий на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), если ничего не поменяет в игре. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
16 января Медведев сыграет против американца Лёнера Тьена в матче второго круга турнира. В первом круге россиянин победил в пяти сетах представителя Таиланда Касидита Самрея, занимающего 418-ю строчку в мировом рейтинге.
«Пока Медведев очень тяжело играет, он плохо двигался, не очень хорошо подавал. В первом круге ему повезло с соперником, но при этом он выиграл с огромным трудом. Трудно сказать, с чем связана такая невнятная игра. Если он ничего не поменяет, он быстро вылетит и не дойдет до решающих матчей. Вряд ли это случится в матче против Тьена, но это вполне может произойти в следующем круге, если Медведев не прибавит», — сказал Чесноков.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования у мужчин завершатся 26 января. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).