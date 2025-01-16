«Могло быть и легче». 19-летний Тин прокомментировал сенсационную победу над Медведевым

Тяжело было проиграть третий сет, мы так долго играли, у меня был матчбол, а я даже мяча не смог коснуться, вроде там был эйс. Четвёртый сет был разочаровывающим после того, как я бился и отыграл брейк в третьем. Если честно, в четвёртом сете мне так сильно хотелось писать! Так что я старался побыстрее его закончить, но в то же время сделать так, чтобы начать пятый сет со своей подачи. Вырвал гейм при счёте 0:5, и всё сработало, — сказал Тин в интервью на корте.