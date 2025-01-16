Каливод: план подготовки Даниила Медведева к Australian Open не сработал

«План подготовки Медведева, который заключался в том, чтобы не играть матчи перед Australian Open, дает сбой. Первый матч он играл пять сетов и сегодня тоже. Надо отметить, что молодой американец очень здорово играл, великолепно передвигался. Мне кажется, что четвертый сет он намеренно проиграл, взял небольшую паузу и усыпил бдительность Даниила», — сказал Каливод.