Каливод: план подготовки Даниила Медведева к Australian Open не сработал

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. План подготовки российского теннисиста Даниила Медведева к Australian Open дал сбой. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Каливод.
В четверг Медведев уступил 121-й ракетке мира американцу Лёнеру Тьену в матче второго круга турнира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) в пользу Тьена.
«План подготовки Медведева, который заключался в том, чтобы не играть матчи перед Australian Open, дает сбой. Первый матч он играл пять сетов и сегодня тоже. Надо отметить, что молодой американец очень здорово играл, великолепно передвигался. Мне кажется, что четвертый сет он намеренно проиграл, взял небольшую паузу и усыпил бдительность Даниила», — сказал Каливод.
«Даня выигрывал по количеству эйсов, проигрывал выходы к сетке, меньше выигрывал важных очков. Качественного сдвига в игре после первого круга не произошло», — добавил собеседник агентства.
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования у мужчин завершатся 26 января. Призовой фонд турнира — более $59,7 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).