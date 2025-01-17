Мирра добралась до Соболенко. Нас ждет суперматч в Австралии

Судьбу матча определило начало третьего сета, когда Мирра сначала сделала брейк, а потом снова отдала свою подачу. Многие неопытные теннисистки после такого наверняка бы сломались, но не Андреева, которая снова продемонстрировала чемпионский характер. Еще один брейк в исполнении уроженки Красноярска — и наша девушка снова поймала кураж. После этого Мирру было уже не остановить. Матчбол удалось выиграть только с третьей попытки, но это не столь принципиально. Главное — Андреева вновь проявила характер и выполнила задачу подтверждения прошлогодних очков. Для дальнейшего движения по сетке нужен подвиг, и, если у молодой звезды не хватит на него сил, ни у кого не повернется язык ее упрекнуть.