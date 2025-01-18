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Освистанная зрителями Коллинз вылетела с Australian Open в третьем круге

Киз победила освистанную зрителями Коллинз в третьем круге Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американка Мэдисон Киз вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Во встрече третьего раунда Киз, выступающая под 19-м номером посева, одержала победу над десятой ракеткой турнира соотечественницей Даниэль Коллинз со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Перед началом матча болельщики освистали Коллинз. Причиной стали ее провокационные жесты в адрес зрителей и интервью после победы над австралийкой Дестани Айявой во втором круге.

В следующем раунде Australian Open Киз встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, которая выступает под шестым номером посева.