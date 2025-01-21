«Боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис!» Павлюченкова — о матче с Соболенко

Условия полностью отличались от предыдущих матчей, я ведь до этого играла днём и на других кортах. Это самое тяжёлое для нас — недостаточно высоко сеянных — мы не играем на «Род Лэйвер» и центральных кортах. И тем более вечером, когда совершенно другие условия. Было очень тяжело ментально, я думала: боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис! — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.