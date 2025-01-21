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«Боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис!» Павлюченкова — о матче с Соболенко

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о ходе матча четвертьфинала Australian Open — 2025 с белоруской Ариной Соболенко.

Источник: Reuters

— Арина редко отдаёт сет на Australian Open, что определило исход этого матча?

— Хоть что-то хорошее из этого матча, я взяла сет, это победа для меня. Понятно, что я всё ещё расстроена. Не знала, чего ожидать, начало матча было так себе. Как будто совсем не могла войти в игру, не чувствую мяч. Она так сильно била, а у меня вообще не получалось.

Условия полностью отличались от предыдущих матчей, я ведь до этого играла днём и на других кортах. Это самое тяжёлое для нас — недостаточно высоко сеянных — мы не играем на «Род Лэйвер» и центральных кортах. И тем более вечером, когда совершенно другие условия. Было очень тяжело ментально, я думала: боже мой, какой стыд, я не умею играть в теннис! — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.