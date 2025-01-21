Надежда Петрова оценила шансы Арины Соболенко на Australian Open

«Что касается шансов Соболенко на победу в Australian Open, многое зависит от игры Арины. Она может заволноваться, ведь будет близок желаемый результат — третий подряд “Шлем” в Австралии. Но каждый может сыграть хорошо. Посмотрите, как Бадоса одолела третью ракетку мира Гауфф. Если Арина не будет возлагать на себя груз ответственности и сыграет в своё удовольствие, она спокойно победит Бадосу», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.