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Надежда Петрова оценила шансы Арины Соболенко на Australian Open

Победительница 37 турниров WTA, бывшая российская теннисистка Надежда Петрова оценила шансы первой ракетки мира, белорусской теннисистки Арины Соболенко на Australian Open — 2025.

Источник: Getty Images

«Что касается шансов Соболенко на победу в Australian Open, многое зависит от игры Арины. Она может заволноваться, ведь будет близок желаемый результат — третий подряд “Шлем” в Австралии. Но каждый может сыграть хорошо. Посмотрите, как Бадоса одолела третью ракетку мира Гауфф. Если Арина не будет возлагать на себя груз ответственности и сыграет в своё удовольствие, она спокойно победит Бадосу», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.