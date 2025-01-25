Соболенко расплакалась после поражения в финале Australian Open

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко расплакалась после поражения от американки Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии.
В субботу Соболенко проиграла Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7 и не смогла третий раз подряд выиграть турнир.
После игры первая ракетка мира поблагодарила соперницу за матч, разбила ракетку и в слезах села на скамейку, укрывшись полотенцем. Киз также не смогла сдержать эмоций, расплакавшись от радости.
Киз 29 лет, она впервые выиграла турнир Большого шлема.