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Соболенко расплакалась после поражения в финале Australian Open

Соболенко расплакалась после поражения от американки Киз на Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко расплакалась после поражения от американки Мэдисон Киз в финале Открытого чемпионата Австралии.

В субботу Соболенко проиграла Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7 и не смогла третий раз подряд выиграть турнир.

После игры первая ракетка мира поблагодарила соперницу за матч, разбила ракетку и в слезах села на скамейку, укрывшись полотенцем. Киз также не смогла сдержать эмоций, расплакавшись от радости.

Киз 29 лет, она впервые выиграла турнир Большого шлема.