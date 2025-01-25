Киз — о победе на Australian Open: «Я в ошеломлении и растерянности»

«Спасибо моей команде… Тут я буду плакать. Я так долго этого хотела! Я уже однажды играла в финале “Шлема”, он сложился не в мою пользу, и я не знала, смогу ли когда-либо получить еще одну попытку выиграть этот трофей. Но моя команда верила в меня всегда, спасибо вам большое! Быть здесь, держать этот трофей, сделать это вместе с мужем, который сейчас стоит в ошеломлении и растерянности… Я так вас люблю! Теперь и я в ошеломлении и растерянности. Спасибо всем!» — сказала теннисистка на церемонии награждения.